Al cierre de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.5229. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.3%.

En la última semana, el peso mexicano subió 0.72%, mientras que en el último año registró una variación de -5.79%, indicando debilidad anual pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.56%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.