Al cierre de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6175. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.1%.

La cotización del quetzal guatemalteco muestra un avance reciente: en la última semana subió 2.39% y en el último año aumentó 1.57%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 14.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.27%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en comparación con días anteriores muestra un incremento. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en relación con las divisas extranjeras en los últimos días.

Además, al considerar el dato de -1, encontramos que es positivo, confirmando la estabilidad y fortaleza de la moneda a corto plazo. Esta tendencia podría ser indicativa de un fortalecimiento económico en el país, atrayendo más inversión.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.