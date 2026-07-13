La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.3 este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.31%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización cayó -0.05% en la última semana y -6.27% en el último año, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.82%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano en comparación con los días anteriores muestra un comportamiento positivo, ya que el dato de 4 en los días consecutivos indica que -1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas en este periodo.

En los últimos días, el Peso dominicano ha experimentado un aumento gradual en su valor, lo que genera un optimismo moderado entre los analistas. Sin embargo, es importante continuar monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.