El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7488 este lunes, 13 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.28% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la Libra esterlina subió levemente en la última semana (1.34%) y registró un alza notable en el último año (86.21%), reflejando una apreciación anual marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.10%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los tres días pasados. Este aumento en su valor indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La estabilidad económica y las expectativas de crecimiento han contribuido a esta tendencia al alza. Esto sugiere que los inversores tienen confianza en la capacidad de la Libra para continuar su recuperación en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.