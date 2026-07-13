La cotización del peso colombiano cerró a USD 3242.38 este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.11%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó -2.87% y en el último año acumula una baja de -16.34%, reflejando una tendencia descendente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.77%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 13.22%; esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.