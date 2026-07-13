En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8782. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 0.48% y en el último año acumuló un incremento de 4.25%, indicando una tendencia alcista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 3.07%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.69%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido 1. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo cual es una buena señal para los inversores.

Además, esta tendencia favorable sugiere un crecimiento en la demanda del Euro, lo que podría influir en una mayor estabilidad en su cotización a corto plazo.

El continuo incremento del Euro puede ser un indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.