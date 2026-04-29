El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertaron por el avance de un sistema de tormentas intensas que podría extenderse durante al menos 36 horas, con lluvias persistentes y condiciones severas en varias regiones. Los informes oficiales señalan que se trata de un patrón atmosférico inestable, con abundante humedad y el desarrollo de un frente activo que favorecerá precipitaciones fuertes, ráfagas de viento y posibles eventos de inundación en zonas específicas. El WPC indicó en su pronóstico de corto plazo que el sistema se mantendrá activo entre el 29 de abril y el 1 de mayo, impulsando condiciones inestables en amplias áreas. Este tipo de configuración favorece la formación de lluvias continuas y tormentas eléctricas, algunas de ellas de intensidad significativa. Además, discusiones meteorológicas recientes advierten sobre episodios de lluvias intensas capaces de generar acumulados importantes en cortos períodos, lo que incrementa el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas. El sistema se caracteriza por la presencia de aire húmedo y forzantes atmosféricos que permiten la regeneración constante de tormentas, lo que explica la duración prolongada del evento. El NWS explicó que este tipo de escenarios suele estar acompañado por ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica frecuente y posibles tormentas organizadas, especialmente en sectores donde la inestabilidad es mayor. La interacción entre frentes fríos y masas de aire cálido puede derivar en episodios de viento intenso y tormentas más estructuradas, con potencial para generar condiciones severas en lapsos cortos. Los organismos meteorológicos advirtieron que la persistencia de lluvias sobre suelos previamente húmedos puede derivar en inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas o con drenaje limitado. El WPC remarcó que este tipo de eventos de precipitación intensa está directamente asociado a sistemas de baja presión y frentes activos que canalizan humedad de forma sostenida.