El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos y el Centro de Predicción del Clima (WPC) advirtieron sobre un escenario meteorológico inestable en amplias regiones del país, con condiciones propicias para tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con los reportes oficiales, el avance de un frente frío y la interacción con sistemas de baja presión generarán un patrón activo, con precipitaciones persistentes y episodios de tormentas que podrían intensificarse hacia el fin de semana. Los análisis del Centro de Predicción del Clima señalan que un sistema frontal atravesará el centro y este del país, favoreciendo el desarrollo de tormentas eléctricas severas con lluvias intensas y continuas. Estas condiciones podrían mantenerse activas durante al menos 48 horas, con acumulados elevados en distintas regiones. Además, el organismo advierte que el suelo ya saturado en algunas zonas aumenta la probabilidad de inundaciones repentinas ante nuevas precipitaciones. La combinación de varios sistemas atmosféricos consecutivos refuerza el escenario de lluvias persistentes y riesgo hidrológico. Por su parte, el NWS indicó que las tormentas podrían incluir fenómenos severos como granizo, posibles tornados y ráfagas de viento intensas, lo que agrava el impacto del evento climático. El sistema frontal no solo traerá lluvias, sino también un aumento significativo en la intensidad del viento. Las previsiones anticipan ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 65 km/h en diversas áreas, especialmente durante el desarrollo de tormentas fuertes. Estas condiciones estarán asociadas a la inestabilidad atmosférica generada por el choque de masas de aire, lo que también puede derivar en eventos convectivos severos con cambios bruscos en el clima en pocas horas. Los modelos meteorológicos coinciden en que el patrón activo se mantendrá al menos hasta el fin de semana, con nuevas rondas de lluvias y tormentas que se irán desplazando de forma progresiva hacia distintas regiones. El WPC también remarcó que la persistencia de este sistema podría generar múltiples episodios de precipitaciones, en lugar de un único evento aislado, lo que aumenta el impacto acumulativo de las lluvias.