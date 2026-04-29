La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la Península. Se anticipan chubascos y tormentas, especialmente en el centro, oeste y Cantábrico, que se intensificarán en la tarde, con la posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento en varias regiones. En Baleares se prevé un clima poco nuboso, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares y el sureste, mientras que descenderán notablemente en el oeste. El viento será moderado en algunas áreas y flojo en otras, con componentes variables.