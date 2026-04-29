Los documentos esenciales para visitar Estados Unidos son la visa americana y el pasaporte, requeridos por las autoridades en el puerto de entrada para la mayoría de los visitantes. Sin embargo, existen excepciones que permiten a ciertos ciudadanos presentar permisos alternativos. En particular, los ciudadanos de una nación vecina cuentan con requisitos más flexibles, existiendo diversas opciones que les permiten ingresar al país sin necesidad de utilizar otros documentos tradicionales. Esta posibilidad varía según la edad del viajero y la modalidad de su viaje. Los ciudadanos canadienses que ingresan a Estados Unidos por tierra y mar tienen la opción de presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios. No obstante, también existen otras alternativas que las autoridades consideran válidas, tales como: Por otro lado, los niños canadienses de 15 años o menos que viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos podrán presentar su certificado de nacimiento, ya sea en original o en copia, o una tarjeta de ciudadanía estadounidense. Generalmente, se les otorgará un permiso de estancia en Estados Unidos de hasta seis meses. Adicionalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece requisitos específicos para jóvenes que viajan en grupo, los cuales pueden ser consultados en el sitio web oficial de CBP antes de organizar el viaje. En términos generales, es imprescindible señalar que se requiere un pasaporte para ingresar al país por vía aérea. Por otro lado, los individuos que cumplan con los requisitos necesarios podrán obtener una tarjeta NEXUS, lo cual les permitirá viajar únicamente con este documento.