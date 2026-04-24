Un nuevo escenario de clima severo amenaza a gran parte de Estados Unidos durante los próximos días. Los meteorólogos ya pronosticaron tormentas peligrosas que se repetirán casi a diario hasta fines de abril, con condiciones especialmente intensas para el domingo y el lunes. Las tormentas afectarán principalmente a las Grandes Llanuras y a los valles de los ríos Mississippi River y Ohio River, con riesgo de lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño, tornados y ráfagas de viento cercanas a los 140 km/h. De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, este sistema de tormentas afectará a casi dos docenas de estados, desde Texas hasta Minnesota y hacia el este hasta Pennsylvania. Durante este período se esperan fenómenos como En ese marco, para hoy viernes hay alerta por intensos aguaceros y correntadas peligrosas. Si bien hay alertas para todo el fin de semana, los meteorólogos señalan que el domingo este sistema podría intensificarse nuevamente, con tormentas severas que irán desde el noreste de Texas hasta Missouri, con focos más fuertes en Oklahoma, Kansas y Arkansas. Durante este día, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 130 km/h. En ese marco, las advertencias metrológicas persisten para el lunes próximo con foco en la tarde noche, aunque concentradas más al este. Es importante considerar que las tormentas podrían generar granizo grande, ráfagas de viento intensas y tornados, mientras que las lluvias podrían interferir con los viajes y provocar demoras en aeropuertos. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya algún cambio importante.