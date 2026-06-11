El gobierno de los Estados Unidos anunció una medida esperada por miles de viajeros.

El gobierno de los Estados Unidos anunció una medida esperada por miles de viajeros y turistas que veían demoras en el procesamiento de sus visas para tener que ingresar al país.

Según lo que anunció la norma final provisional que se publicó en el Registro Federal, a partir de ahora se podrá pasar al principio de la lista de espera con el pago de una tarifa adicional.

A partir de ahora se podrá pasar al principio de la lista de espera con el pago de una tarifa adicional. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

La visa al instante ya es un hecho: ¿Cómo se acelera el trámite de la visa americana?

La medida que implementará Estados Unidos se comenzará a aplicar a partir del 1 de julio de 2026. El programa piloto permitiría acelerar las entrevistas para obtener determinados tipos de visa mediante el pago adicional de 750 dólares.

Esta opción solo podrá solicitarse en algunas embajadas o consulados seleccionados, al tratarse de un programa de prueba.

A diferencia del proceso tradicional, quienes elijan este servicio podrán acceder a una cita para la entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago de la tarifa especial.

Estados Unidos habilita un nuevo camino rápido para obtenerla a quienes cumplan este requisito clave: ¿Influye en la aprobación de la visa?

Pagar este monto no garantiza la aprobación de la visa ni modifica los criterios de elegibilidad que utilizan los funcionarios consulares , solamente acelera tu turno en la lista de espera.

Los solicitantes seguirán estando sujetos a las mismas verificaciones de antecedentes, análisis documental y evaluación de intención de viaje que cualquier otro aspirante a una visa estadounidense.

¿A qué visas aplica esta nueva norma federal?

Este programa piloto se aplicará exclusivamente:

Visa B-1: destinada a viajes de negocios, reuniones corporativas, conferencias y actividades comerciales temporales

Visa B-2: destinada a turismo, visitas familiares, tratamientos médicos y actividades recreativas