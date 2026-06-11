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El pasaporte americano es un documento indispensable para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales, así como también para quienes no disponen de una licencia de conducir Real ID u otro permiso alternativo aceptable para el abordaje de vuelos nacionales.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes para quienes deban gestionar un ejemplar nuevo durante la próxima semana, pero no puedan hacerlo en las fechas y horarios tradicionales de los centros.
Dichas locaciones están reguladas por autoridades oficiales y cuentan con personal autorizado para brindar asesoría sobre el proceso.
Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte del sábado 13 al sábado 20 a quienes cumplan este requisito
Quienes dispongan de todos los documentos necesarios para tramitar esta identificación internacional, pero necesiten hacerlo durante horarios poco convencionales, podrán gestionar su pasaporte en cualquiera de las siguientes locaciones
Georgia State University - Clarkston Campus (Clarkston, Georgia)
- Día: Sábado 13 de junio
- Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
UC Irvine Passport Acceptance Office (Irvine, California)
- Día: Sábado 13 de junio
- Horario: 8:00 a.m. a 4:45 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Rafael Hernández Airport Terminal (Aguadilla, Puerto Rico)
- Día: Sábado 13 de junio
- Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Reno and Sparks Chamber of Commerce (Reno, Nevada)
- Día: Sábado 13 de junio
- Horario: 9:00 a.m. a 3 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Farmville Post Office (Farmville, Virginia)
- Día: Sábado 13 de junio
- Horario: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Brenwood Post Office (Washington, Distrito de Columbia)
- Día: Domingo 14 de junio
- Horario: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Ulster Town Hall (Lake Katrine, Nueva York)
- Día: Lunes 15 de junio
- Horario: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Oriental Bank (San Juan, Puerto Rico)
- Día: Martes 16 de junio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Brunswick Energy & Education Center (Southport, Carolina del Norte)
- Día: Martes 16 de junio
- Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Hillside Public Library (New Hyde Park, Nueva York)
- Día: Martes 16 de junio
- Horario: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Irondequoit Learning Center (Rochester, Nueva York)
- Día: Miércoles 17 de junio
- Horario: 3:30 p.m. a 7:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Greens North Station Post Office (Houston, Texas)
- Día: Miércoles 17 de junio
- Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Brunswick Energy & Education Center (Southport, Carolina del Norte)
- Día: Miércoles 17 de junio
- Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Walgreens Corporate Headquarters (Deerfield, Illinois)
- Día: Jueves 18 de junio
- Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Iglesia Disipulo de Cristo (Bayamón, Puerto Rico)
- Día: Jueves 18 de junio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Bob Clark Social Services Center (Brownsville, Texas)
- Día: Sábado 20 de junio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Documentos que todos deben presentar para poder tramitar el pasaporte americano
Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando el trámite se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.