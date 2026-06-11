El Department of Motor Vehicles (DMV) del estado de Texas confirma los requisitos para registrar un vehículo.

El Department of Motor Vehicles (DMV) del estado de Texas confirma que quienes no cumplan con los requisitos establecidos, no podrán matricular su coche dentro del territorio texano ni habilitarlo para circular legalmente.

Por ello es necesario conocer los documentos que serán solicitados al momento de querer registrar el vehículo en todos los casos. Aunque, a pesar de la rigidez de las condiciones, existen personas que pueden quedar exceptuadas de realizar esta gestión.

Todas las personas que quieran registrar un vehículo en Texas deben demostrar que aprobaron la inspección de emisiones Imagen ilustrativa ChatGPT

El DMV de Texas bloqueará el registro de cualquier coche: ¿Qué requisitos se deben cumplir si o sí?

Las personas que quieran registrar un vehículo en Texas deben demostrar que aprobaron la inspección de emisiones (algunos modelos como los eléctricos quedan excluidos) si pertenecen a los siguientes condados:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

En estos casos, además, será requisito tener los seguros mínimos obligatorios con la cobertura ya activa. Se debe acudir a la oficina del tasador de impuestos correspondientes, y presentar:

Tarjeta de seguro

Prueba de propiedad del vehículo

La página del DMV de Texas: ¿Se puede realizar el trámite online?

Por otro lado, el DMV confirmó que el portal utilizado para renovar el registro vehicular dejó de estar disponible de manera oficial.

Sin embargo, los conductores que cumplan con los requisitos de elegibilidad todavía podrán completar la renovación de forma digital a través de la plataforma Texas by Texas (TxT), aunque los vehículos comerciales y gubernamentales quedan excluidos de esta posibilidad.