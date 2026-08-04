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El vinagre blanco es reconocido históricamente como un aliado ancestral de limpieza por su capacidad para eliminar restos de suciedad, residuos minerales y malos olores. Cuando este se combina con otros ingredientes, como las cáscaras de naranja, se obtiene un limpiador aromático.
Esto se debe a que las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales, como el limoneno, que aportan un aroma cítrico agradable y pueden ayudar a desprender determinados residuos grasos.
Mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja: ¿Para qué sirve?
Esta preparación sirve para limpiar mesadas, azulejos y otras superficies lavables y compatibles con el uso de vinagre. Además, también ayuda a eliminar olores en ambientes como la cocina y el baño.
Otras personas también lo utilizan para remover grasa ligera de electrodomésticos y muebles de cocina. Además, también sirve para limpiar griferías, vidrios y mamparas siempre que el material sea compatible.
Paso a paso: ¿Cómo preparar la solución?
Para preparar bien esta solución se recomienda seguir los siguientes pasos:
- Lavar bien las cascaras a utilizar, se recomiendan entre dos y tres naranjas.
- Colocarlas en un frasco de vidrio con tapa.
- Cubrirlas completamente con vinagre blanco.
- Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro.
- Colar la preparación.
- Mezclar una parte del líquido con una parte de agua.
- Colocar la solución en un pulverizador.
¿Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja?
Se recomienda usar esta mezcla debido a la combinación entre:
- Vinagre blanco: contiene ácido acético que ayuda a disolver depósitos minerales y restos de jabón.
- Cáscaras de naranja: contiene aceites esenciales que aportan un aroma fresco y agradable.