Conoce los beneficios de macerar cáscaras cítricas con este líquido para crea

El vinagre blanco es reconocido históricamente como un aliado ancestral de limpieza por su capacidad para eliminar restos de suciedad, residuos minerales y malos olores. Cuando este se combina con otros ingredientes, como las cáscaras de naranja, se obtiene un limpiador aromático.

Esto se debe a que las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales, como el limoneno, que aportan un aroma cítrico agradable y pueden ayudar a desprender determinados residuos grasos.

Mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja: ¿Para qué sirve?

Esta preparación sirve para limpiar mesadas, azulejos y otras superficies lavables y compatibles con el uso de vinagre . Además, también ayuda a eliminar olores en ambientes como la cocina y el baño.

Otras personas también lo utilizan para remover grasa ligera de electrodomésticos y muebles de cocina . Además, también sirve para limpiar griferías, vidrios y mamparas siempre que el material sea compatible.

Paso a paso: ¿Cómo preparar la solución?

Para preparar bien esta solución se recomienda seguir los siguientes pasos:

Lavar bien las cascaras a utilizar, se recomiendan entre dos y tres naranjas. Colocarlas en un frasco de vidrio con tapa. Cubrirlas completamente con vinagre blanco. Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro. Colar la preparación. Mezclar una parte del líquido con una parte de agua . Colocar la solución en un pulverizador.

Dejar la mezcla macerar entre 2 y 3 semanas en un lugar fresco y oscuro. Chat GPT

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja?

Se recomienda usar esta mezcla debido a la combinación entre:

Vinagre blanco: contiene ácido acético que ayuda a disolver depósitos minerales y restos de jabón.

Cáscaras de naranja: contiene aceites esenciales que aportan un aroma fresco y agradable.

Evitar usar esta mezcla sobre mármol, granito, piedra natural ni otras superficies sensibles a los ácidos.