Al cierre de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3198.35. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.07%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó levemente (-0.07%), mientras que en el último año acumuló un descenso más marcado (-14.99%).

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano ha sido del 28.02%, significativamente mayor al 13.52% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.