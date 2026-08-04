En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 57.89 este martes, 4 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.3% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización cayó -1.73% en la última semana y -9.38% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 12.76%, superando la volatilidad anual del 11.44%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha logrado un incremento en su valor, lo que podría ser un signo de fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta mejora en la cotización puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera. Sin embargo, es crucial monitorizar el comportamiento de la moneda en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.