Al cierre de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.867. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%.

La cotización del Euro registró en la última semana una caída de -1.28%, mientras que en el último año acumula un avance de 0.85%, señalando una tendencia anual levemente alcista pese a la presión reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.57%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, pues en los últimos dos días ha incrementado su valor en relación con las jornadas anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que puede impactar favorablemente en las transacciones comerciales y la confianza en el mercado.

Este ascenso del Euro indica un posible cambio en las expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.