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Las condiciones meteorológicas en varias zonas de Estados Unidos siguen indicando la persistencia de tormentas con fuertes lluvias torrenciales y ráfagas de viento.

Un sistema de baja presión impulsará lluvias intensas y tormentas severas que avanzarán desde la región de los Grandes Lagos hacia el noroeste, afectando a varias zonas por día por el impacto de fenómenos severos.

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Llega el diluvio del año: ¿A qué zonas afectará cada día?

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas el sábado 1 de agosto en las siguientes zonas:

  • Sur de Michigan.
  • Norte de Indiana.
  • Norte de Ohio.
  • Oeste y centro de Pensilvania.
  • Oeste de Nueva York.
  • Norte de Kentucky.
  • Virginia Occidental.
  • Los Grandes Lagos.

Para el domingo 2 de agosto, las lluvias más persistentes se desplazarán hacia:

  • Este de Ohio.
  • Pensilvania.
  • Norte de Virginia Occidental.
  • Maryland.
  • Nueva Jersey.
  • Sur del estado de Nueva York.
  • Connecticut.
  • Rhode Island.
  • Massachusetts.

Por último, el lunes 3 de agosto el foco de las precipitaciones se concentrará en:

  • Valle del Hudson.
  • Ciudad de Nueva York.
  • Long Island.
  • Connecticut.
  • Massachusetts.
  • Vermont.
  • New Hampshire.
  • Maine.
Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas
Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinasImagen ilustrativa ChatGPT

Tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento: ¿Cuáles son los mayores riesgos?

Entre los principales riesgos sobre los que advirtieron los meteorólogos de AccuWeather, particularmente para zonas como:

  • Los Apalaches.
  • La Costa Este.
  • Las Grandes Llanuras.

Se esperan lluvias torrenciales con inundaciones repentinas en zonas urbanas, caminos de baja altura y áreas con un mal sistema de drenaje. Por otro lado, las fuertes ráfagas de viento que superarían los 90 km/h tendrán la capacidad de derribar árboles, ramas y entramados eléctricos.

Se recomienda consultar los reportes locales por posibles alertas, y obedecer a los consejos oficiales de cuidado y prevención.