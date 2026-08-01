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Las condiciones meteorológicas en varias zonas de Estados Unidos siguen indicando la persistencia de tormentas con fuertes lluvias torrenciales y ráfagas de viento.
Un sistema de baja presión impulsará lluvias intensas y tormentas severas que avanzarán desde la región de los Grandes Lagos hacia el noroeste, afectando a varias zonas por día por el impacto de fenómenos severos.
Llega el diluvio del año: ¿A qué zonas afectará cada día?
Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas el sábado 1 de agosto en las siguientes zonas:
- Sur de Michigan.
- Norte de Indiana.
- Norte de Ohio.
- Oeste y centro de Pensilvania.
- Oeste de Nueva York.
- Norte de Kentucky.
- Virginia Occidental.
- Los Grandes Lagos.
Para el domingo 2 de agosto, las lluvias más persistentes se desplazarán hacia:
- Este de Ohio.
- Pensilvania.
- Norte de Virginia Occidental.
- Maryland.
- Nueva Jersey.
- Sur del estado de Nueva York.
- Connecticut.
- Rhode Island.
- Massachusetts.
Por último, el lunes 3 de agosto el foco de las precipitaciones se concentrará en:
- Valle del Hudson.
- Ciudad de Nueva York.
- Long Island.
- Connecticut.
- Massachusetts.
- Vermont.
- New Hampshire.
- Maine.
Tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento: ¿Cuáles son los mayores riesgos?
Entre los principales riesgos sobre los que advirtieron los meteorólogos de AccuWeather, particularmente para zonas como:
- Los Apalaches.
- La Costa Este.
- Las Grandes Llanuras.
Se esperan lluvias torrenciales con inundaciones repentinas en zonas urbanas, caminos de baja altura y áreas con un mal sistema de drenaje. Por otro lado, las fuertes ráfagas de viento que superarían los 90 km/h tendrán la capacidad de derribar árboles, ramas y entramados eléctricos.