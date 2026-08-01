Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Las condiciones meteorológicas en varias zonas de Estados Unidos siguen indicando la persistencia de tormentas con fuertes lluvias torrenciales y ráfagas de viento.

Un sistema de baja presión impulsará lluvias intensas y tormentas severas que avanzarán desde la región de los Grandes Lagos hacia el noroeste, afectando a varias zonas por día por el impacto de fenómenos severos.

Llega el diluvio del año: ¿A qué zonas afectará cada día?

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas el sábado 1 de agosto en las siguientes zonas:

Sur de Michigan.

Norte de Indiana.

Norte de Ohio.

Oeste y centro de Pensilvania.

Oeste de Nueva York.

Norte de Kentucky.

Virginia Occidental.

Los Grandes Lagos.

Para e l domingo 2 de agosto , las lluvias más persistentes se desplazarán hacia:

Este de Ohio.

Pensilvania.

Norte de Virginia Occidental.

Maryland.

Nueva Jersey.

Sur del estado de Nueva York.

Connecticut.

Rhode Island.

Massachusetts.

Por último, el lunes 3 de agosto el foco de las precipitaciones se concentrará en:

Valle del Hudson.

Ciudad de Nueva York.

Long Island.

Connecticut.

Massachusetts.

Vermont.

New Hampshire.

Maine.

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre el avance de tormentas con lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas Imagen ilustrativa ChatGPT

Tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento: ¿Cuáles son los mayores riesgos?

Entre los principales riesgos sobre los que advirtieron los meteorólogos de AccuWeather, particularmente para zonas como:

Los Apalaches.

La Costa Este.

Las Grandes Llanuras.

Se esperan lluvias torrenciales con inundaciones repentinas en zonas urbanas, caminos de baja altura y áreas con un mal sistema de drenaje. Por otro lado, las fuertes ráfagas de viento que superarían los 90 km/h tendrán la capacidad de derribar árboles, ramas y entramados eléctricos.

Se recomienda consultar los reportes locales por posibles alertas, y obedecer a los consejos oficiales de cuidado y prevención.