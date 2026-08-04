En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.62 este martes, 4 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.5%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 2.25%, mientras que en el último año registró una variación de -0.48%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual ligeramente bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 26.48%, es mayor que la volatilidad anual del 20.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en este período.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que en los últimos días ha experimentado un incremento en su valor frente a otras monedas. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda y una mayor confianza en la economía local.

En contraste, la tendencia de los días anteriores había mostrado signos de estabilidad, sin cambios significativos que afectaran su cotización. Sin embargo, el aumento registrado hoy podría reflejar una recuperación económica o factores externos favorables.

Este cambio en la tendencia positiva puede ser un indicativo de un entorno económico más favorable para Guatemala, impulsando tanto el comercio como la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.