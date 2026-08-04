El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7435 este martes, 4 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

La libra esterlina mostró una leve tendencia bajista: en la última semana el cambio fue del -0,59% y en el último año la variación alcanzó el -0,81%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.05%, es mayor que la volatilidad anual de 6.04%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra un comportamiento positivo, con un dato de 1 que indica que la tendencia se ha mantenido en ascenso durante los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente en la moneda frente a las fluctuaciones del mercado.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una caída en el valor de la Libra, sugiriendo preocupaciones económicas o inestabilidad. Actualmente, la tendencia positiva sugiere una confianza renovada en la economía británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.