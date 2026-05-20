Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos y elige tu favorito.

Las películas más vistas de Disney+.

4_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la meca. Bajo la férrea dirección —y la manicura impecable— de Miranda Priestly, trabajar allí supone un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Pero ella sobresale por su aspecto descuidado dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy se da cuenta enseguida de que, para tener éxito en ese negocio, no le bastará con la iniciativa y la determinación. Y el desafío definitivo lo tiene justo delante, ataviado con Prada de arriba abajo.

5_ Spider-Man: No Way Home Tras hacerse pública su identidad, Peter Parker ya no puede distinguir su vida cotidiana de los peligros propios de ser un superhéroe. Al recurrir a Doctor Strange en busca de ayuda, la situación se vuelve aún más arriesgada, forzándolo a comprender el verdadero significado de ser Spider-Man.

Las películas más vistas de Disney+.