Esta regulación es aplicable incluso cuando el conductor se encuentra esperando en un semáforo con el teléfono en manos libres.

La Policía Estatal de Michigan detalla en su sitio web oficial las normativas estrictas que deben observar todos los conductores al transitar por la vía pública.

Las autoridades afirman que “de acuerdo con la legislación vigente, un conductor no puede sostener ni sujetar un teléfono u otro dispositivo con ninguna parte de sus manos, brazos o hombros”.

Esta regulación es aplicable incluso cuando el conductor se encuentra esperando en un semáforo con el teléfono en manos libres. El uso del celular está permitido únicamente para un toque inicial.

Oficial | Sancionarán a todos los conductores que utilicen el teléfono en semáforos o carreteras incluso si está en modo manos libres

Nueva norma para conductores: habrá multas por usar el celular al volante, incluso con manos libres

Está prohibido sostener ni utilizar manualmente un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico móvil en cualquier momento durante la conducción de un vehículo. Esto incluye situaciones en que se está detenido en un semáforo o en el tráfico, aunque no cuando se está legalmente aparcado , como se estipula.

La función manos libres -que se implementa a través de Bluetooth u otros sistemas integrados en el vehículo- puede ser utilizada sin inconvenientes. No obstante, se sancionará a cualquier conductor que utilice activamente su celular con más de un toque, aun si el vehículo se encuentra detenido en un semáforo.

Multas por incumplir las normas de tránsito: ¿Cuánto deberán pagar los conductores?

Según la legislación estatal, el uso o la manipulación de un dispositivo móvil durante la conducción constituye una infracción primaria. En caso de ser detectada por primera vez, se impondrá una multa de USD 100 y/o 16 horas de servicio comunitario.

Si se registran dos infracciones adicionales, la sanción ascenderá a USD 250 y/o 24 horas de servicio comunitario. En el supuesto de que se produzcan tres infracciones en un período inferior a tres años, será imperativo completar un curso de mejora de conducción.

Las autoridades advierten: en un accidente de tráfico, si el conductor responsable manipulaba un dispositivo móvil al volante, la multa civil se duplicará.