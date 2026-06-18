El propósito de esta medida es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas.

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registra y realiza un análisis de las cuentas pertenecientes a ciudadanos y extranjeros que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año calendario.

El propósito de esta medida es detectar ingresos no declarados, inconsistencias fiscales y actividades comerciales encubiertas, con un enfoque particular en los pagos que se efectúan a través de bancos y plataformas digitales.

Esta disposición no establece un impuesto nuevo, sino que amplía la fiscalización y promueve el cruce automático de datos con las declaraciones anuales.

(Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

IRS está llevando a cabo una investigación sobre diversas cuentas bancarias.

Superar USD 20.000 y 200 operaciones anuales implica que la cuenta bancaria se encuentra bajo revisión por parte del IRS. Se presta especial atención a aquellos individuos que venden productos, prestan servicios o reciben pagos recurrentes, tales como freelancers, comerciantes, creadores de contenido, conductores de aplicaciones y pequeños negocios, incluso si no son reconocidos como empresas de manera formal.

Qué fondos y transacciones son objeto de investigación automática

El IRS obtiene información concerniente a ingresos brutos y volumen de operaciones relacionados con transacciones comerciales y servicios, los cuales son gestionados a través de cuentas bancarias y sistemas de pago. Posteriormente, compara dichos datos con lo reportado por el contribuyente para confirmar si son congruentes.

No todos los ingresos son automáticamente sujetos a imposición, sin embargo, es imperativo su reporte para que el IRS establezca su tratamiento fiscal adecuado.

Qué consecuencias se derivan de las discrepancias con lo declarado

Si el cruce detecta omisiones o inconsistencias, el IRS puede:

Enviar avisos de verificación

Iniciar auditorías

Determinar deuda con intereses

Si no se regulariza, avanzar con cobros forzosos

Actuar con anticipación tiende a minimizar multas y prevenir sanciones más severas.