En mayo del año pasado todos los aeropuertos del país cambiaron drásticamente sus reglas para viajeros nacionales con la entrada oficial en vigor a nivel nacional de la Ley Real ID, que establece cuáles son los documentos aceptados para abordar vuelos dentro de Estados Unidos.

Basándose en requisitos y estándares comunes de seguridad, credenciales como el pasaporte americano, la licencia de conducir Real ID o permisos de conducir mejorados son algunas de las alternativas que los viajeros pueden presentar para acreditar su identidad en las terminales áreas.

En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial que existe un grupo en particular de viajeros que no debe presentar ningún documento de los exigidos por esta normativa.

Quiénes no deben presentar pasaporte ni Real ID para volar dentro de Estados Unidos

Las normativas de TSA no exigen que ningún menor de 18 años presente identificación Real ID -como pasaporte- siempre y cuando viaje acompañado de sus padres y dentro de Estados Unidos.

“Los menores no acompañados que cumplan los requisitos para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para recibir un control acelerado”, aclaran las autoridades.

No obstante, el consejo para conocer la documentación específica que deben presentar los menores es consultar con cada aerolínea dado que tienen sus propios requisitos independientes.

El pasaporte americano es un documento avalado por la ley Real ID. Fuente: Shutterstock.

Otros viajeros que no tendrán que presentar documentos para volar

Por su parte, quienes no cuenten con una identificación aceptable y sean mayores, ahora tienen la opción de pagar la multa de 45 dólares y usar TSA ConfirmID.

“La TSA intentará entonces verificar tu identidad para que puedas comenzar el proceso de control de seguridad en el aeropuerto”, indicaron las autoridades.