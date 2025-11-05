Este domingo 2 de noviembre de 2025, la ciudad de Bowie, Maryland, vivió un momento cargado de nostalgia: el legendario Six Flags America cerró sus puertas de manera definitiva, poniendo fin a medio siglo de historia como uno de los parques más emblemáticos de la región.

El anuncio, confirmado por Six Flags Entertainment Corporation, marca también el fin del parque acuático Hurricane Harbor, su complejo hermano dentro del mismo recinto.

El adiós a un parque icónico

Fundado en 1974 bajo el nombre The Wildlife Preserve, este espacio comenzó como un safari en automóvil y se transformó con los años en un moderno parque de diversiones, sumando más de 100 atracciones entre montañas rusas, espectáculos y áreas acuáticas. En 1999, pasó oficialmente a formar parte de la marca Six Flags, convirtiéndose en un destino tradicional para millones de familias del área metropolitana de Washington D.C.

El último día de operación estuvo marcado por filas repletas, risas y lágrimas. Visitantes de todas las edades acudieron para vivir una jornada que mezcló la emoción de los recuerdos con la tristeza del adiós.

“Gracias, fanáticos de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos construidos juntos”, expresó la administración del parque en redes sociales.

Una decisión estratégica con impacto regional

De acuerdo con un comunicado oficial firmado por el CEO Richard A. Zimmerman, el cierre responde a una “decisión estratégica” dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la empresa.

“Six Flags America y Hurricane Harbor ya no encajan en la visión de crecimiento a largo plazo del grupo”, señaló Zimmerman, agregando que la compañía busca reconvertir el terreno para maximizar su valor y retorno para los inversores.

Si bien la compañía no detalló el futuro del predio, se evalúan opciones que incluyen la venta del espacio a operadores externos o la reubicación de las atracciones en otros parques del conglomerado Six Flags.

Fusión y crisis: el contexto detrás del cierre

El fin de Six Flags America llega apenas unos meses después de que la compañía completara su fusión con Cedar Fair, creando un gigante del entretenimiento con más de 20 parques y resorts en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de turbulencias financieras.

Durante el segundo trimestre fiscal de 2025, Six Flags Entertainment Corporation reportó pérdidas por más de 100 millones de dólares, una cifra que aceleró los ajustes internos y la próxima salida del propio Zimmerman del cargo ejecutivo.

Pese a los esfuerzos por mantener el parque operativo, los altos costos de mantenimiento, la competencia del turismo digital y los cambios en los hábitos de consumo pesaron sobre la decisión final.