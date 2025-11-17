Se despide la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas cerrarán sus puertas para siempre. Fuente: Shutterstock.

La firma de indumentaria y accesorios,Forever 21,se declaró en bancarrota por segunda vez en marzo de 2025 y anunció que cesará sus operaciones en los Estados Unidos. La decisión se enmarca en la crisis financiera que atraviesa el sector textil producto de la competencia con gigantes de moda rápida de origen chino, como Shein y Temu.

La operadora de las tiendas en el país, F21 OpCo, informó que la compañía se plegó de forma voluntaria a la Ley de Quiebras en un tribunal de Bancarrota del estado de Delaware y señaló que llevará a cabo “una liquidación ordenada” de sus actividades en los Estados Unidos. En consecuencia, anunció el cierre de 200 tiendas.

A nivel internacional,Forever 21continua con un modelo de franquicias que se encuentra en expansión. En cada región, la compañía se asocia con empresas locales que se encargan de gestionar las tiendas, contratar al personal y ajustar la operación a las particularidades del mercado.

Por su parte, Forever 21 aporta la marca, el diseño de los locales, el catálogo de productos y, en algunos casos, apoyo en marketing. Esto quiere decir que, incluso si hubiera locales fuera de los Estados Unidos que cerrarán, este hecho no estaría relacionado con la quiebra de la empresa madre.

De todos modos, la firma demoda se mostró abierta a la posibilidad de que otra empresa la compre y de vender algunos o todos sus activos con el fin de seguir funcionando. Sin embargo, por el momento, esto no ha ocurrido.

¿Cuáles son las tiendas que cerrarán sus puertas?

Hasta el momento de la decisión de cerrar, Forever 21 contaba con 350 tiendas, lejos del máximo histórico alcanzado en su época dorada en la que llegó a tener más de 500 locales en los Estados Unidos y 800 en el resto del mundo.

Se despide para siempre la tienda de ropa más querida del país: más de 200 tiendas bajarán sus persianas. (Imagen: Archivo)

En su apogeo, logró erigirse como una de las marcas de moda juvenil más populares. Su estrategia de ofrecer ropa, calzado y accesorios baratos a tono con las tendencias actuales le permitió crecer rápidamente desde su fundación en 1984 en Los Ángeles, California.

Según documentos judiciales recogidos por la prensa estadounidense, Forever 21 se ha puesto en contacto en los últimos meses con más de 200 posibles compradores pero no ha logrado cerrar ningún acuerdo .

¿Cuáles son los motivos del quiebre de Forever 21?

El codirector de reestructuración de la marca, Stephen Colulombe, indicó en su declaración judicial que la marca se vio “negativamente afectada” por la exención ‘de minimis’ -un mecanismo que permite el envío a los Estados Unidos de mercancías valoradas en menos de 800 dólares sin pagar aranceles por parte de Shein y Temu.

Se despide la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas cerrarán sus puertas para siempre. Fuente: Freepik

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a este mecanismo para los envíos provenientes de China en abril de este año. Se trataba de una exención que venía generando debate en los últimos años por la explosión del comercio electrónico chino con compañías como AliExpress, propiedad de Alibaba, o las mencionadas Temu y Shein.

En 2019, Forever 21 se declaró por primera vez en quiebra para acometer una reestructuración global que supuso el cierre de tiendas en el país y una salida del negocio en Asia y Europa, pero luego la compró la empresa Sparc Group.

De acuerdo con CNBC, se espera que las tiendas internacionales de Forever 21 y su página web sigan funcionando, además de que su propiedad intelectual no está a la venta.

Con información de EFE