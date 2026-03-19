Tras las recientes tormentas de viento que azotaron a Estados Unidos, la página de AccuWeather anunció la llegada de una ola de calor veraniego durante estos próximos días, aunque algunas ciudades ya batieron récords en temperaturas máximas. El meteorólogo Tyler Roys de AccuWeather afirmó: “Este no es el calor típico de marzo (...). Decenas de millones de personas están experimentando un calor que normalmente llegaría hacia finales de abril, mayo o incluso junio”. En otras palabras, el calor se adelantó. La anomalía térmica registrada se ubica entre los 15 °F y 30 °F por encima del promedio histórico de marzo, lo que equivale a un aumento de entre 8 °C y 17 °C respecto a los valores normales para esta época del año. En la actualidad, el suroeste de Estados Unidos presenta picos cercanos a los 100 °F (aproximadamente 38 °C), mientras que en varias zonas urbanas las temperaturas ya superan los 90 °F (32 °C), a pesar de encontrarse aún en pleno mes de marzo. El fenómeno del heat dome afecta a más de 70 millones de personas en Estados Unidos. El impacto se concentra principalmente en el suroeste del país, donde se registran condiciones propias de finales de primavera o incluso verano. Las zonas más afectadas incluyen California, Arizona y Nevada, donde se esperan temperaturas entre los 90 °F y más de 100 °F. Además, el sistema de alta presión comienza a expandirse hacia el interior, alcanzando estados como Utah, Colorado, Nuevo México y Wyoming, lo que amplía el alcance del fenómeno a múltiples regiones del oeste y centro del país. En los próximos días se espera que las temperaturas rompan récords diarios y mensuales en varias regiones de Estados Unidos, con posibilidad incluso de superar marcas históricas que suelen registrarse en abril. Según los pronósticos, los valores se ubicarán entre los 90 °F y más de 100 °F (32 °C a 38 °C o más), niveles propios de mayo o junio y completamente atípicos para marzo. Ciudades como Las Vegas ya registraron o están cerca de romper sus récords históricos del mes, mientras que en Phoenix se prevén varios días consecutivos cerca o por encima de los 100 °F. En algunos casos, las temperaturas podrían superar los récords previos por hasta 7 a 10 °F, en un evento que se mantendría durante toda la semana y se extendería hasta el fin de semana debido a la persistencia del domo de calor. Los cambios climáticos extremos que pasan de tormentas invernales y lluvias intensas a olas de calor en pocos días responden a alteraciones rápidas en los patrones atmosféricos. En este caso, el factor clave es la formación de un heat dome o domo de calor, un sistema de alta presión que se instala sobre una región y actúa como una “tapa”, atrapando el aire caliente e impidiendo la entrada de masas de aire frío. A este fenómeno se suma lo que los meteorólogos denominan weather whiplash, es decir, un cambio brusco entre extremos climáticos. En pocos días, una zona puede pasar de frío intenso, tormentas o incluso nieve, a condiciones propias del verano. Este tipo de variaciones se ve favorecido por bloqueos atmosféricos persistentes y por la acumulación progresiva de calor, lo que intensifica el contraste y hace que los eventos sean más abruptos y extremos.