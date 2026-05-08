En la apertura de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.28 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.14%. En la última semana, el peso dominicano subió 1.69%, mientras que en el último año registró una variación de -101.61%, reflejando un repunte reciente pese a un balance anual muy negativo. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 6.85%, es menor que la volatilidad anual del 11.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 2 que ha reflejado un aumento constante. Esto indica que el tipo de cambio se ha fortalecido en comparación con días pasados. El análisis sugiere que esta tendencia favorable podría estar relacionada con factores económicos locales que impulsan la confianza en la moneda. Sin embargo, es importante monitorear de cerca las condiciones del mercado para anticipar posibles cambios. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación