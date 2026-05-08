La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 8 de mayo en Estados Unidos es de 3,728 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.08% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el peso colombiano avanzó 1.47%, pero en el último año registró una caída de 7.43%, lo que indica recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 13.03%, que es menor que la volatilidad anual de 13.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se encuentra en un valor positivo. Comparado con los días pasados, donde también se registró un crecimiento, la moneda ha ganado valor en este periodo. Con dos días consecutivos de estabilidad en la tendencia, se refleja un aumento en la confianza de los inversionistas hacia el Peso colombiano. Este comportamiento podría ser un indicativo de una recuperación económica en el país. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación