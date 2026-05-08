En la apertura de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.2%. En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización cayó -7.86% en la última semana y acumula -58.63% en el último año, señalando una tendencia de depreciación marcada. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.91%, es mayor que la volatilidad anual del 19.59%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los dos días anteriores. Este incremento en su valor sugiere un fortalecimiento en la economía local y una mayor confianza en la moneda. Este aumento continuo durante los últimos días es un indicativo favorable, lo que podría atraer más inversores y fomentar el comercio en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación