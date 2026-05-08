La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 8 de mayo en Estados Unidos es de 17.26 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.29% en comparación con la jornada anterior. El peso mexicano mostró una tendencia bajista: en la última semana registró un descenso de -1.13% y en el último año una variación de -9.60%, reflejando presión sostenida sobre su cotización. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.20%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el peso se ha apreciado frente al dólar, lo que sugiere un aumento en la confianza en la economía mexicana. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden verse afectadas por diversos factores económicos y políticos que podrían revertir esta tendencia en el futuro. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación