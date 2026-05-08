La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 8 de mayo en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.2% en comparación con la jornada anterior. La cotización de la Libra esterlina subió 19.05% en la última semana, pero en el último año acumula -115.44%, señal de una marcada corrección. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 5.11%, es menor que la volatilidad anual del 6.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor poco a poco en comparación con el resto de la semana. A medida que avanza la tendencia, es probable que esta mejoría en la cotización atraiga más inversores interesados en capitalizar las ganancias. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores económicos que puedan influir en su estabilidad. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación