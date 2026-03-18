El noroeste de Estados Unidos será golpeado por fuertes lluvias durante el fin de semana debido a un fenómeno meteorológico, y AccuWeather advierte sobre posibles inundaciones y crecidas de cuerpos de agua. Se trata de un temporal de carácter progresivo, que irá aumentando su intensidad a medida que pasen los días, alcanzando su punto más intenso durante el fin de semana, con lluvias intensas y una gran cantidad de agua acumulada. AccuWeather alertó sobre el avance de un fenómeno conocido como “Pineapple Express” que amenaza con provocar lluvias intensas hasta el viernes en el noroeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá. El sistema de tormentas transporta un frente húmedo desde zonas tropicales cercanas a Hawái, por lo que se pueden generar precipitaciones persistentes durante 48 a 72 horas, con un alto riesgo de inundaciones. El informe de AccuWeather advierte que se espera una acumulación de agua de entre 1 y 4 pulgadas en zonas bajas y de 4 a 8 pulgadas en sectores más expuestos, como áreas montañosas. También se alerta por posibles crecidas en ríos y arroyos y deslizamientos de tierra. El fenómeno comenzará a aumentar su intensidad hacia el fin de semana de manera progresiva. La humedad ingresará desde el Pacífico, habrá un pico de lluvias más intensas durante el sábado y el domingo y las precipitaciones aisladas podrían continuar durante algunos días más. Se esperan lluvias persistentes y, por momentos, torrenciales, acompañadas de vientos fuertes en zonas costeras. En áreas montañosas, se prevén niveles de nieve elevados, con precipitaciones en forma de lluvia en cotas medias. En ciudades como Seattle el impacto se reflejará principalmente en calles anegadas, problemas en el tránsito y posibles cortes en rutas clave. El mayor riesgo se concentra en zonas cercanas a ríos, laderas y áreas urbanas con sistemas de drenaje limitados.