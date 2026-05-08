Las leyes de alquiler en Estados Unidos continúan otorgando protecciones a los inquilinos incluso cuando el contrato llega a su vencimiento. En muchos estados, una persona puede permanecer legalmente en la vivienda hasta que exista una orden judicial de desalojo. Al mismo tiempo, los propietarios siguen obligados a mantener las propiedades en condiciones habitables. Esto incluye reparaciones esenciales y daños estructurales que afecten la seguridad o el uso normal del inmueble. En distintos estados, el vencimiento del contrato no permite expulsar automáticamente al inquilino. El propietario debe iniciar un proceso formal ante la Justicia y cumplir con los plazos de notificación establecidos por la ley. Además, el dueño no puede cambiar cerraduras, retirar pertenencias ni cortar servicios básicos de manera unilateral. Sin una orden judicial, estas acciones pueden considerarse ilegales. La situación tomó relevancia tras cambios en regulaciones de alquiler en algunos estados y normas vinculadas con renovaciones automáticas. Muchas de estas protecciones siguen vigentes en distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Las leyes de habitabilidad obligan a los propietarios a conservar las viviendas en condiciones seguras y aptas para vivir durante todo el alquiler. Entre las principales obligaciones aparecen las siguientes: Aunque el propietario decida no renovar el contrato, el inquilino puede permanecer temporalmente en la vivienda hasta que finalice el proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, las obligaciones de mantenimiento y habitabilidad continúan vigentes para el dueño de la propiedad.