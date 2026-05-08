La cotizacióndel Euro este viernes 8 de mayo en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.01% en comparación con la jornada anterior. La cotización del euro ha descendido: en la última semana el cambio fue de -3.52% y en el último año la variación acumulada fue de -54.91%, evidenciando una fuerte tendencia bajista. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.14%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha ido en aumento, lo que refleja una mejora en su fortaleza en el mercado. La tendencia ha sido sostenida y probablemente influenciada por factores económicos favorables en la Eurozona. Esta dinámica proporciona una oportunidad para los inversores que buscan capitalizar en el crecimiento del Euro. En resumen, la tendencia positiva sugiere un posible fortalecimiento continuado del Euro en el corto plazo. Esentia Energy sacude el mercado: Coloca 2,000 MDD para reestructurar su deuda Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Mercado Libre crece 28% en México y el país representa una cuarta parte de su facturación para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones en el extranjero y verifica el tipo de cambio en apps confiables.