La ambiciosa construcción que combatirá un grave problema en América Latina: la escasez de agua.

El desarrollo de las grandes obras de infraestructura continúa marcando un antes y un después en distintos países de América Latina.

En esta oportunidad, un ambicioso proyecto busca resolver uno de los problemas más graves que enfrenta una extensa región desde hace décadas: la escasez de agua.

Se trata del Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), considerado el río artificial más largo de América Latina , una megaobra que avanza en el noreste de Brasil y que permitirá abastecer de agua a una de las regiones más áridas del país.

¿Cuál es el río hecho por el hombre más largo de América Latina?

La obra corresponde al Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), un gran sistema hidráulico que se desarrolla en el estado brasileño de Ceará.

El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 145 kilómetros , lo que lo convierte en el río artificial más largo de América Latina .

Hacia finales de 2025, las autoridades informaron que la construcción registraba un 91% de avance, mientras que la finalización de los trabajos estaba prevista para junio de 2026.

¿Por qué esta megaobra será tan importante para Brasil?

El principal objetivo del proyecto es garantizar el abastecimiento de agua en una de las regiones que durante años sufrió:

Largos períodos de sequía.

Temperaturas extremadamente elevadas.

Precipitaciones irregulares.

Escasez de recursos para el consumo humano.

Dificultades para la agricultura y la ganadería.

La infraestructura permitiría mejorar la calidad de vida de millones de habitantes.

¿Cómo funcionará el río artificial?

El agua será captada desde el embalse de Jati, que se encuentra conectado con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco.

Desde allí, el caudal recorrerá distintas zonas hasta llegar a las nacientes del río Cariús, ubicadas en Nova Olinda.

El proceso contempla tres etapas principales:

Captación del agua en la presa de Jati.

Traslado del caudal hacia diferentes regiones mediante el sistema hidráulico.

Conducción del agua hasta las nacientes del río Cariús.

¿Qué infraestructura tendrá el Cinturón de las Aguas de Ceará?

La megaobra incorpora tecnología de última generación para garantizar el transporte eficiente del recurso hídrico.

Entre sus principales componentes se destacan:

Reservorios y conexiones hidráulicas.

Canales artificiales de gran tamaño.

Sistemas de bombeo y distribución de agua.

Todo el sistema fue diseñado para asegurar un suministro constante hacia las localidades más afectadas por la falta de agua.