Elegir entre sal de mesa y sal marina suele generar dudas, especialmente entre quienes buscan mejorar su alimentación o cuidar la salud del corazón.

Si bien ambas presentan características distintas en cuanto a su elaboración, textura y sabor , los especialistas sostienen que existe un aspecto fundamental que conviene tener presente antes de decidir cuál utilizar todos los días.

¿Cuál es la diferencia entre la sal de mesa y la sal marina?

Aunque ambas cumplen la misma función en la cocina, presentan diferencias en su origen, procesamiento y composición . Estas son las principales características de cada una:

Sal de mesa

Se obtiene, por lo general, de depósitos subterráneos .

Se refina para eliminar otros minerales.

Suele estar fortificada con yodo , esencial para la salud de la glándula tiroides.

Es la clásica sal blanca granulada presente en la mayoría de los saleros.

Sal marina

Se produce mediante la evaporación del agua del mar o de lagos salados .

Está menos procesada que la sal de mesa.

Conserva oligoelementos que aportan sabor y color.

Se comercializa en granos finos o cristales.

Sal de mesa o sal marina: ¿Cuál es más saludable?

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Aunque muchas personas consideran que la sal marina representa una alternativa más saludable, los especialistas indican que, desde el punto de vista nutricional, ambas contienen cantidades comparables de sodio en peso.

Es decir, la diferencia en el procesamiento o en los minerales que conserva la sal marina no modifica de manera significativa su contenido básico de sodio , el componente que debe controlarse para proteger la salud cardiovascular.

¿Qué recomiendan los especialistas para cuidar el corazón?

Más allá del tipo de sal que se elija, la principal recomendación es consumirla con moderación.

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses aconsejan limitar la ingesta diaria de sodio a menos de 2.300 miligramos por día , una cantidad equivalente aproximadamente al sodio presente en una cucharadita de sal de mesa.

¿Cuál conviene elegir?

La elección entre sal marina y sal de mesa dependerá principalmente del gusto personal, la textura deseada y el tipo de preparación culinaria.