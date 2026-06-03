Estados Unidos mantiene una excepción poco conocida que permite a ciudadanos y extranjeros embarcar en vuelos dentro del país incluso con el pasaporte caducado, siempre que se cumplan condiciones particulares.

La normativa, aplicada en los controles de seguridad aeroportuaria, establece que el documento puede ser aceptado como identificación en vuelos nacionales si el vencimiento no excede un período específico.

Estados Unidos permitirá estos vuelos con pasaporte y documentos vencidos

Conforme a la normativa oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ciertos pasaportes vencidos pueden ser aceptados como forma de identificación para vuelos internos en Estados Unidos, siempre que el documento sea auténtico, pertenezca al pasajero y su vencimiento no exceda los dos años de caducidad .

El documento no es válido para viajes internacionales, sin embargo, puede ser utilizado como identificación dentro del territorio bajo regulaciones específicas de seguridad.

TSA acepta pasaportes con hasta dos años de vencimiento para vuelos nacionales.

Qué opciones tienen quienes no pueden presentar documentación válida para volar

De acuerdo con las directrices oficiales, desde el 1 de febrero de 2026, quienes no pueden presentar la identificación válida que exige la TSA -cuya lista completa se encuentra publicada en el sitio web oficial de la agencia-, tienen la posibilidad de abonar una tarifa de 45 dólares para utilizar el control alternativo TSA ConfirmID.