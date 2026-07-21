El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene a los contribuyentes informados acerca de las posibles consecuencias que pueden derivarse de no responder a un Aviso Final de Intención de Embargo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene a los contribuyentes informados acerca de las posibles consecuencias que pueden derivarse de no responder a un Aviso Final de Intención de Embargo y sus derechos, en relación con sus cuentas bancarias.

“El embargo del IRS se refiere a la incautación legal de bienes para saldar una deuda tributaria. Pueden confiscársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera, así como proceder a la venta de su(s) vehículo(s), inmueble(s) y otros bienes personales”, especifica la institución.

En este contexto, si se decide aplicar una sanción sobre una cuenta bancaria y no se responde oportunamente a las notificaciones para gestionar un plan alternativo, los fondos se bloquearán temporalmente para posteriormente ser embargados. Durante este lapso, a pesar de que el dinero permanezca en la cuenta, no podrá realizarse ningún tipo de extracción, compra ni transferencia.

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Según lo establece la información oficial, a partir del momento en que se adopte esta medida, los fondos de la cuenta quedarán congelados desde la fecha y hora exactas de la entrega y usualmente no afectará los fondos depositados posteriormente.

El período de 21 días está determinado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y su propósito es que el contribuyente se comunique con la entidad correspondiente y establezca un plan de pagos que evidencie su intención de saldar la deuda o bien notificar al IRS en caso de que se presente algún error en la aplicación del embargo.

En caso de que lo anterior no se cumpla, los fondos serán retirados para saldar la deuda pendiente.

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La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones: Se ha liquidado la deuda. El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo. La liberación del embargo permitiría abonar los impuestos correspondientes. Se establece un plan de pagos a plazos y se concuerda la liberación del embargo. La penalización podría obstaculizar al contribuyente para cubrir los gastos esenciales diarios. El valor de la propiedad excede la cantidad adeudada.

En caso de que el embargo se libere, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.