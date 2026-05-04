Estados Unidos está cercano a celebrar 250 años de independencia y decidió conmemorarlo con una tanda especial de pasaportes de diseño único que incluirán la imagen de Donald Trump. Esto rompe con décadas de tradición histórica ya que es la primera vez que se hace con un presidente aún en funciones. Más allá de ser solo una cuestión de diseño, varios medios locales como USAToday señalan que es una señal del aumento de protagonismo político en espacios institucionales, ya que este cambio redefine cómo el país proyecta su identidad. El diseño de este nuevo pasaporte añade una ilustración de Donald Trump en una de las páginas interiores, acompañada por un sello dorado con su firma. También habrá cambios en la portada, por ejemplo, el texto “United States of America” pasará a ubicarse en la parte superior en letras doradas, mientras que “Passport” quedará en la parte inferior, invirtiendo el orden habitual. En la contraportada, el concepto visual se completa con una lámina que incluye la bandera de Estados Unidos y el número 250 rodeado de estrellas, en alusión al aniversario del país. Se pondrán en circulación entre 25.000 y 30.000 unidades, destinadas principalmente a quienes realicen el trámite de forma presencial en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., antes del 4 de julio. De acuerdo con funcionarios, este diseño será el que se entregue por defecto en esa sede. Sin embargo, quienes prefieran el pasaporte estándar podrán gestionarlo online o en otras oficinas del país. Quienes vayan a solicitar o renovar su pasaporte no verán cambios en los requisitos ni en el nivel de seguridad. Las autoridades confirmaron que la versión conmemorativa conserva las mismas protecciones que el documento tradicional, considerado entre los más seguros a nivel global. Recomiendan que quienes necesiten el pasaporte con rapidez o prefieran el formato clásico opten por gestionarlo en línea o en oficinas fuera de Washington. También sugieren iniciar el trámite con tiempo, sobre todo ante la llegada del verano y eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que podrían elevar la demanda.