La contienda por la gobernación de California entró en una nueva fase tras confirmarse que Gavin Newsom no podrá buscar otro mandato. Este escenario abrió una competencia amplia y dinámica, donde varios nombres buscan posicionarse, aunque uno de ellos comenzó a destacarse con fuerza: Xavier Becerra. Los últimos sondeos sobre la elección a gobernador en California reflejan un movimiento inesperado dentro del electorado. Becerra, que partía desde niveles bajos de apoyo, logró escalar rápidamente hasta ubicarse entre los principales competidores. El estudio más reciente muestra un escenario fragmentado pero competitivo: Aunque los candidatos republicanos lideran, las diferencias son mínimas y dejan abierta la competencia de cara a las primarias. El avance de Becerra no ocurrió en el vacío. La salida de Eric Swalwell y el retiro de figuras con bajo respaldo, como Betty Yee, modificaron el tablero interno y liberaron votos dentro del Partido Demócrata. A esto se suman respaldos relevantes. Robert Rivas impulsó públicamente su candidatura, mientras que Rusty Hicks dejó entrever la necesidad de consolidar liderazgos fuertes dentro del espacio. Con más de tres décadas en la función pública, incluyendo su paso como fiscal general estatal y como secretario federal de Salud, Becerra busca capitalizar su experiencia para consolidarse como una opción competitiva. El proceso electoral ya tiene hitos definidos que serán determinantes: El sistema permite que los dos candidatos más votados, sin importar su partido, avancen a la instancia final.