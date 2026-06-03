Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 10 % a bienes de México y otras 13 economías, y del 12,5 % a 46 países más, por importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

Ante ello México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar esta imposición de aranceles propuestos por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), apuntó ese martes en un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) de México.

Estados Unidos propone nuevos aranceles a países con trabajo forzoso

La dependencia indicó que este 2 de junio, la USTR hizo pública, como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo “trabajo forzoso”, una propuesta para imponer medidas arancelarias adicionales a diversos países.

La medida propuesta, añadió la SE, “deriva de una investigación que señala la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones”.

Como resultado de dicha investigación, la USTR propone un incremento del 10 % a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.

Mientras que para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12,5 %.

La propuesta de nuevos aranceles terminará de definirse en los próximos días. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Se esperan noticias de esta propuesta en los próximos 45 días

Sobre la propuesta, la SE precisó que la investigación bajo la Sección 301 de USTR “está relacionada con una estrategia para substituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio)”.

Añadió que “se trata de una propuesta, no de una medida definitiva” y que el proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días.

“México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”, expuso Economía de México.

Fuente: EFE