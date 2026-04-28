El Gobierno de Estados Unidos puede retener dinero a todos los que mantienen deudas pendientes y no regularizan la situación a tiempo. No se trata de un embargo inmediato, sino de un mecanismo automático que impacta directamente en reembolsos y beneficios. A través del Programa de Compensación del Tesoro (TOP), administrado por el Departamento del Tesoro, el Estado puede compensar pagos federales para cubrir deudas morosas, incluyendo impuestos, préstamos estudiantiles u otras obligaciones. El TOP es un sistema que permite al Gobierno: Antes de aplicar la compensación, el contribuyente recibe una notificación con: El programa puede impactar sobre: