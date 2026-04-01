El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó una regla clave que muchos contribuyentes desconocen. Es que existe un plazo límite para reclamar un reembolso de impuestos. Si ese tiempo determinado se cumple sin que la persona presente su declaración, el dinero se pierde definitivamente y pasa a manos del Estado. Cada contribuyente tiene un máximo de tres años desde la fecha original de presentación para reclamar un reembolso correspondiente a un año fiscal determinado. Cuando se supera el límite de 3 años: