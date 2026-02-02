El programa de Asistencia para Alquileres para Mayores del Gobierno de Miami ofrece apoyo financiero mensual para inquilinos en la ciudad mayores de 62 años que cumplan determinados criterios de elegibilidad.

Esta ayuda económica, que se otorga durante un período de 12 meses, brindará en total 6,000 dólares para cubrir parte de la renta mensual, entregándose de manera directa al casero en pagos de 500 dólares por período.

Asistencia financiera para el hogar: hay tiempo hasta el 20 de febrero para anotarse

La convocatoria 2026 inició el pasado lunes 27 de enero, brindando tiempo a los interesados que puedan considerarse elegibles hasta el 20 de febrero para presentar su solicitud.

Los formularios para iniciar la petición pueden recogerse, según el distrito, en cualquiera de las locaciones indicadas en esta lista. Allí se brindarán además instrucciones sobre la presentación.

La ayuda está destinada a mayores de 62 años. Fuente: archivo.

Requisitos que se exigirán a los solicitantes de este dinero

De acuerdo con la información oficial, todos los solicitantes deben

Tener más de 62 años

Alquilar una vivienda dentro de los límites de Miami

Tener un ingreso familiar del 50% AMI o inferior, en función del número de habitantes del hogar

Mantener el alquiler al día

Tener un contrato de alquiler o arrendamiento

Documentos necesarios

Como requisito mínimo, será necesario entregar al inscribirse

Una solicitud del programa completa con declaración jurada firmada en papel

Copia del contrato de alquiler completo y firmado

Copia de tarjeta de identificación emitida por Florida y en vigencia

La prueba más reciente que se tenga de los ingresos mensuales

Inelegibilidades para la ayuda

Quienes se enfrenten a un desahucio

Solicitantes que ya fueron aprobados previamente

Beneficiarios actuales de la Sección 8

Habitantes de viviendas públicas o del proyecto de la Sección 202.

Información esencial que todos los solicitantes deben conocer

Las autoridades indicaron que se realizarán loterías informatizadas para cada distrito. Este mecanismo buscará establecer un orden numérico para el procesamiento de las solicitudes.

Las listas oficiales se publicarán, a más tardar, el 31 de marzo.

Se explica que, por la gran demanda de solicitudes esperada, tan sólo serán contactados quienes califiquen de manera preliminar para esta ayuda.