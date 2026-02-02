En esta noticia
El programa de Asistencia para Alquileres para Mayores del Gobierno de Miami ofrece apoyo financiero mensual para inquilinos en la ciudad mayores de 62 años que cumplan determinados criterios de elegibilidad.
Esta ayuda económica, que se otorga durante un período de 12 meses, brindará en total 6,000 dólares para cubrir parte de la renta mensual, entregándose de manera directa al casero en pagos de 500 dólares por período.
Asistencia financiera para el hogar: hay tiempo hasta el 20 de febrero para anotarse
La convocatoria 2026 inició el pasado lunes 27 de enero, brindando tiempo a los interesados que puedan considerarse elegibles hasta el 20 de febrero para presentar su solicitud.
Los formularios para iniciar la petición pueden recogerse, según el distrito, en cualquiera de las locaciones indicadas en esta lista. Allí se brindarán además instrucciones sobre la presentación.
Requisitos que se exigirán a los solicitantes de este dinero
De acuerdo con la información oficial, todos los solicitantes deben
- Tener más de 62 años
- Alquilar una vivienda dentro de los límites de Miami
- Tener un ingreso familiar del 50% AMI o inferior, en función del número de habitantes del hogar
- Mantener el alquiler al día
- Tener un contrato de alquiler o arrendamiento
Documentos necesarios
Como requisito mínimo, será necesario entregar al inscribirse
- Una solicitud del programa completa con declaración jurada firmada en papel
- Copia del contrato de alquiler completo y firmado
- Copia de tarjeta de identificación emitida por Florida y en vigencia
- La prueba más reciente que se tenga de los ingresos mensuales
Inelegibilidades para la ayuda
- Quienes se enfrenten a un desahucio
- Solicitantes que ya fueron aprobados previamente
- Beneficiarios actuales de la Sección 8
- Habitantes de viviendas públicas o del proyecto de la Sección 202.
Información esencial que todos los solicitantes deben conocer
Las autoridades indicaron que se realizarán loterías informatizadas para cada distrito. Este mecanismo buscará establecer un orden numérico para el procesamiento de las solicitudes.
Las listas oficiales se publicarán, a más tardar, el 31 de marzo.
Se explica que, por la gran demanda de solicitudes esperada, tan sólo serán contactados quienes califiquen de manera preliminar para esta ayuda.