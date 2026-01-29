El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) anunció recientemente en su sitio web oficial una serie de fechas en las que todas las oficinas del estado cerrarán sus puertas, inhabilitando temporalmente las gestiones.

Agendar esta excepcionalidad en el calendario es esencial para quienes deban realizar trámites durante febrero, dado que será necesario efectuarlas antes del cierre o una vez se haya reanudado el servicio.

Cierre masivo de las oficinas del DMV: cuándo será

Las autoridades estatales confirmaron que el viernes 13 de febrero todas las oficinas del DMV cerrarán sus puertas en Nueva York a las 14:00 hs.

La medida se extenderá hasta el miércoles 18/2 , momento en el que volverá a reanudarse la atención de manera rutinaria.

Según se indica, esto es en respuesta a una actualización generalizada de los sistemas que utilizan estas oficinas, esenciales para gestiones vehiculares y trámites relacionados con la identificación personal.

Las oficinas de DMV cerrarán durante 5 días. Fuente: archivo.

¿Habrá atención virtual durante estas fechas?

No, tanto servicios telefónicos como online se encontrarán fuera de operación durante este período.

Dónde puedo consultar los cierres o demoras programadas para antes de esta fecha

En su sitio web oficial, el DMV dispone de una sección donde se especifican las oficinas o servicios que dejan de estar disponibles o las reprogramaciones que puedan realizarse para los diferentes exámenes.

Quienes deseen consultarla podrán hacerlo clicando aquí.