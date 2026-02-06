Una nueva disposición estatal en Florida modificará el acceso a la solicitud de la licencia de conducir a partir de hoy, viernes 6 de febrero. La medida busca reducir la cantidad de conductores que no dominan correctamente el inglés y endurecer los protocolos para los extranjeros. Quienes no respeten las nuevas instancias de evaluación no serán aprobados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida y no tendrán permiso para manejar. El estado de Florida confirmó que, desde ahora, los exámenes para obtener la licencia de conducir se ofrecerán únicamente en inglés. Esto incluye tanto las evaluaciones teóricas como las instancias relacionadas con el proceso oficial para conductores nuevos. La decisión forma parte de una política impulsada por las autoridades estatales que busca garantizar que los conductores comprendan las señales de tránsito, las normas de seguridad vial y las instrucciones oficiales sin depender de traducciones. El objetivo es reforzar la seguridad en las rutas y asegurar que todos los solicitantes tengan el mismo nivel de comprensión. Esta modificación elimina la posibilidad de rendir el examen en otros idiomas, una opción que anteriormente estaba disponible para facilitar el acceso a personas extranjeras. La medida impacta principalmente a inmigrantes y residentes extranjeros que no tienen un dominio suficiente del inglés. Estas personas deberán demostrar su capacidad para comprender el idioma para poder aprobar el examen y obtener la licencia. Quienes no logren aprobar la evaluación en inglés no recibirán el permiso para conducir. Esto implica que no podrán obtener la licencia ni avanzar en el proceso hasta cumplir con el requisito establecido por el estado. Las personas que no aprueben el examen en inglés deberán volver a realizar el proceso en el futuro, una vez que cuenten con el nivel necesario del idioma. Hasta ese momento, no tendrán autorización legal para conducir en el estado. El DMV de Florida continuará evaluando a los solicitantes bajo este nuevo criterio obligatorio. La medida ya entró en vigencia y forma parte de una serie de cambios implementados para reforzar los requisitos vinculados a la licencia de conducir. Las autoridades aclararon que esta normativa aplica a nuevos solicitantes y forma parte de un endurecimiento general de los controles vinculados a la conducción.