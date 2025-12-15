La inteligencia artificial predice cuáles podrían ser las ciudades más propensas a caer en la Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

China, Japón y Corea del Sur avanzan en un acercamiento estratégico sin precedentes que está reconfigurando el tablero geopolítico asiático y generando atención entre las grandes superpotencias.

Aunque no se trata de una alianza militar formal, la coordinación política, económica y de seguridad regional entre las tres mayores potencias de Asia marca un cambio significativo en una región históricamente atravesada por tensiones y rivalidades.

El diálogo trilateral impulsado por intereses comunes en estabilidad económica, cadenas de suministro, energía y seguridad regional, busca reducir fricciones, coordinar respuestas ante crisis y fortalecer la autonomía asiática frente a la competencia entre Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

La alianza asiática más temida que ya amenaza a las grandes superpotencias

China, Japón y Corea concentran una parte sustancial del PBI asiático, lideran sectores clave como tecnología, manufactura avanzada, semiconductores, energía y comercio, y son nodos centrales de las cadenas de valor globales. Su coordinación amplifica la capacidad de influencia regional y altera el balance de poder en un contexto de creciente rivalidad entre superpotencias.

Para analistas internacionales, Asia busca mayor margen de maniobra y capacidad de negociación conjunta en temas sensibles como comercio, seguridad marítima, transición energética y resiliencia industrial.

La alineación regulatoria y la cooperación industrial pueden acelerar inversiones, estabilizar flujos comerciales y blindar la región frente a shocks externos.

China, Corea del Sur y Japón se unen para consolidar un bloque asiático potente capaz de romper con el orden mundial. Fuente: Archivo.

La alianza rompe con el orden mundial y consolida a Asia como un nuevo referente global

La cooperación trilateral no apunta a un enfrentamiento directo, pero sí reordena la competencia global. Al coordinar políticas y posturas, China, Japón y Corea pueden negociar desde una posición más sólida con Estados Unidos y la Unión Europea, y equilibrar presiones externas en foros multilaterales.

En particular, el diálogo sobre seguridad marítima, comercio tecnológico y cadenas de suministro críticas reduce vulnerabilidades y limita la dependencia de decisiones tomadas fuera de la región.