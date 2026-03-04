Las tensiones internacionales volvieron a escalar tras el reciente ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Luego de este episodio, dos de las mayores potencias globales manifestaron su respaldo político y diplomático a Irán, lo que generó preocupación en el escenario geopolítico internacional. El ataque estadounidense habría estado dirigido a instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Según declaraciones oficiales, la operación buscaba limitar las capacidades nucleares del país y frenar posibles desarrollos militares relacionados con ese programa. Las autoridades iraníes calificaron la acción como una violación de su soberanía, lo que provocó una rápida reacción de aliados estratégicos. Tras el ataque, tanto China como Rusia expresaron públicamente su apoyo a Irán y cuestionaron la acción militar estadounidense. Entre los principales puntos señalados por ambos gobiernos se destacan: